Общество 19 марта 2023, 02:59 Авиарейсы в Сочи отменили из-за сильного тумана «Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы и регионов в Сочи из-за непогоды Pxhere

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Авиакомпания «Аэрофлот» объявила в Telegram-канале об отмене рейсов из Москвы и регионов в Сочи 19–20 марта. Такие меры были приняты в связи с неблагоприятными метеоусловиями.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Сочи и руководствуясь приоритетом безопасности полетов „Аэрофлот“ информирует об отмене собственных рейсов из Москвы и пунктов РФ в Сочи и обратном направлении», — говорится в сообщении.

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Таким образом, в воскресенье, 19 марта, отменили 27 рейсов, а 20 марта — четыре. Пассажиров отмененных рейсов просят по возможности не прибывать в аэропорт. Также они могут самостоятельно переоформить билет на другие даты либо запросить вынужденный возврат денежных средств.

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Днем ранее сообщалось о сильном тумане в Сочи, который помешал взлету и посадке самолетов. Метеорологи прогнозировали вероятность тумана до вечера 19 марта.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала расширение числа рейсов из регионов в Сочи. Полеты будут выполнять из 11 городов. Новое сезонное расписание заработает с 26 марта.