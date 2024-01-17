17 января 2024, 16:42
Миллиард поездок совершили по Московскому центральному кольцу
Собянин: пассажиры совершили миллиард поездок по Московскому центральному кольцу
С начала работы Московского центрального кольца в 2016 году пассажиры совершили по нему миллиард поездок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Районы рядом с МЦК преображаются, а на месте прилегающих бывших промзон появляются современные городские кварталы», — добавил он.
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Интеграция МЦК с Московскими центральными диаметрами (МЦД) завершилась с открытием станции «Кутузовская» на МЦД-4. Это предоставило пассажирам возможность пересесть на любое из железно-дорожных направлений.
Длина линии составляет 54 километра, на ней находится 31 городской вокзал. По кольцу курсируют современные поезда «Ласточка», интервал которых в час пик составляет четыре минуты, напомнил мэр.
Ранее Собянин поделился планами по строительству метро в Москве. Так, в этом году планируется открыть станцию «Потапово» на Сокольнической линии.
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