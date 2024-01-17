Транспорт 17 января 2024, 16:42 Миллиард поездок совершили по Московскому центральному кольцу Собянин: пассажиры совершили миллиард поездок по Московскому центральному кольцу Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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С начала работы Московского центрального кольца в 2016 году пассажиры совершили по нему миллиард поездок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Районы рядом с МЦК преображаются, а на месте прилегающих бывших промзон появляются современные городские кварталы», — добавил он.

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Интеграция МЦК с Московскими центральными диаметрами (МЦД) завершилась с открытием станции «Кутузовская» на МЦД-4. Это предоставило пассажирам возможность пересесть на любое из железно-дорожных направлений.

Длина линии составляет 54 километра, на ней находится 31 городской вокзал. По кольцу курсируют современные поезда «Ласточка», интервал которых в час пик составляет четыре минуты, напомнил мэр.

Ранее Собянин поделился планами по строительству метро в Москве. Так, в этом году планируется открыть станцию «Потапово» на Сокольнической линии.