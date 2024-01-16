Общество 16 января 2024, 08:31 Собянин анонсировал несколько крупных транспортных проектов в Москве в этом году Собянин: в этом году несколько крупных транспортных проектов завершат в Москве Фото: Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин» / Соцсети

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Несколько крупных транспортных проектов планируют завершить в этом году в Москве. Среди них — улучшение инфраструктуры метро и развитие системы дорог мегаполиса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, в этом году предстоит продлить Сокольническую линию метро до станции «Потапово», которой, по плану, будут пользоваться 94 тысячи жителей близлежащих районов. Среди них — поселение Сосенское, Южное Бутово, Воскресенское и Щербинка.

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Кроме того, построят больше 90 километров дорог, 30 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов. Мэр отметил, что МСД соединят с автомагистралью «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе».

На данный момент сотрудники уже прокладывают Рублево-Архангельскую линию метро и возводят новую Троицкую ветку, на которой предусмотрено 17 станций. Также активная работа идет на участке от «ЗИЛа» до «Коммунарки», где появятся 11 станций.

«Прошлый год стал рекордным по развитию транспортной инфраструктуры», — подчеркнул Собянин.

Также достроят путепровод через пути МЦД-1 в Москве этим летом.