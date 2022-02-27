Пассажиров предупредили о проблемах при оплате проезда с помощью смартфонов

В Москве пассажиры транспорта могут столкнуться с трудностями при оплате проезда при помощи сервисов Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay с привязанными к ним банковскими картами систем Visa или Mastercard. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского метрополитена.

«В связи с введенными ограничениями в отношении банка ВТБ, с которым по итогам открытых конкурсов были заключены в 2019 и 2020 годах договоры на проведение всех платежных операций в московском транспорте, в настоящее время пассажиры могут столкнуться с трудностями при оплате проезда с помощью сервисов Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, к которым привязаны банковские карты платежных систем Visa и Mastercard», — говорится в сообщении метрополитена.

Там также добавили, что стандартная оплата на турникетах и в кассах пластиковыми картами этих систем доступна в полном объеме. При этом карты «Мир» в приложении Apple Pay и Mir Pay работают без ограничений.

Оплатить проезд в траспорте Москвы можно с помощью карты «Тройка», билета «Единый», социальных карт и системы FacePay, а также пластиковыми картами любых банков.

Санкции в отношении ВТБ были приняты Великобританией и США 24 февраля. Банк был добавлен в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), который налагает на своих фигурантов максимальые ограничения: блокировку активов, запрет на долларовые транзакции и любые действия с контрагентами из США.