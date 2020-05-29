Пассажиропоток аэропортов Москвы упал на 95%

Пандемия коронавируса практически полностью остановила воздушную связь России с миром и авиасообщение внутри страны. Пассажиропоток столичных аэропортов в апреле упал на 95% по сравнению с прошлым годом и составил почти 89 тысяч человек.

По данным Росавиации, пассажиропоток международных рейсов снизился на 99,5% — до 18,1 тысячи пассажиров. Внутри страны самолеты стали перевозить на 91% человек меньше. Всего 370,6 тысячи пассажиров.

Аэропорт Внуково во втором весеннем месяце снизил перевозки на 97%, Домодедово — на 91,8%, а Шереметьево — на 95,9%.

В первом квартале 2019 года пассажиропоток московских аэропортов снизился на 33,7% — до 18,8 миллиона человек. На международных рейсах он упал на 38,5%, на внутренних — на 29,7%.

Россия прекратила авиасообщение с миром в конце марта из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» восстановит рейсы в июне. Сначала начнутся полеты по России. По новым правилам на борт не будут пускать пассажиров без масок и перчаток.