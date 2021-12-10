В российских поездах хотят изменить правила перевозки пассажиров и багажа. Пассажирам нижних полок придется освобождать столик для купивших билеты верхние места.

Проект приказа, разработанный Минтрансом, разместили на официальном портале нормативных правовых актов. Сейчас идет обсуждение документа.

В случае принятия новые правила вступят в силу с 1 сентября 2022 года. Основное, что в них изменят, касается столика в плацкартных и купейных вагонах. Пассажирам верхних полок дадут полное основание им пользоваться, закрепленное нормативным актом. При необходимости они смогут попросить о помощи проводника.

Пользование столиком купившими билет на верхние места тоже будет не бесконечным. Им отведут для этого 30 минут во время завтрака и ужина и час — на обед.

Информации о том, должен ли пассажир с нижней полки предоставить соседу сверху место для сидения, в документе нет.

Среди других изменения в обновляемых правилах — приобретение билетов в «женское» или «мужское» купе. Детям до 10 лет в них можно будет купить билет независимо от пола ребенка. В продажу хотят пустить и специальные места для проезда пассажиров с детьми.