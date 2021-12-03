Россиянам назвали города, куда можно дешево уехать на поезде в декабре

Аналитики сервиса OneTwoTrip по итогам мониторинга бронирований рассказали, куда можно дешево уехать на поезде в декабре. По результатам исследования оказалось, что выгоднее всего в первый месяц зимы отправиться из Москвы в Ростов Великий и в Нижний Новгород. Об этом написала «Газета.ru».

Билет на поезд из столицы в Ростов Великий обойдется в 470 рублей, а в Нижний Новгород — в 660 рублей. В Санкт-Петербург можно добраться за 820 рублей, а в Казань — за 850. Билет из Москвы до Чебоксар будет стоить 940 рублей.

Из Северной столицы можно отправиться в Петрозаводск за 870 рублей, в Нижний Новгород — за 1180 рублей, в Белгород — за 1400 рублей, а в Самару — за 1800 рублей.

Из города Краснодара выгоднее всего ехать в Новороссийск и Сочи. В первый город стоимость билетов стартует от 410 рублей, а во второй — от 470 рублей.

Из Сочи в декабре можно дешево уехать в Краснодар (от 470 рублей) и Минеральные Воды (от 680 рублей). Стоимость дороги до Ростова-на-Дону начинается от 1110 рублей, до Анапы — от 1200 рублей.

Находясь в Казани, можно дешево путешествовать на поезде в Набережные Челны, Москву и Волгоград. Цены стартуют от 660 рублей, 940 рублей и 1910 рублей соответственно.