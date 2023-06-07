07 июня 2023, 16:57
Парковки в Москве будут бесплатными в День России
Мэр Москвы Сергей Собянин: в День России парковки в столице будут бесплатными
В честь Дня России парковки в столице 11 и 12 июня будут бесплатными, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Накануне праздника, 11 июня, оплатить парковку придется только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумами будут работать по обычным тарифам, уточнил мэр столицы.
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За неделю из-за нарушений правил парковки в Подмосковье эвакуировали свыше трех тысяч машин.
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