Транспорт 07 июня 2023, 16:57 Парковки в Москве будут бесплатными в День России Мэр Москвы Сергей Собянин: в День России парковки в столице будут бесплатными Сайт мэра и правительства Москвы

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В честь Дня России парковки в столице 11 и 12 июня будут бесплатными, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Накануне праздника, 11 июня, оплатить парковку придется только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумами будут работать по обычным тарифам, уточнил мэр столицы.

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За неделю из-за нарушений правил парковки в Подмосковье эвакуировали свыше трех тысяч машин.

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