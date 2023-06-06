Подмосковье 06 июня 2023, 10:11 Свыше 3 тысяч машин эвакуировали в Подмосковье за неделю из-за нарушений правил парковки Минтранс Подмосковья

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За неделю в Подмосковье эвакуировали свыше трех тысяч машин из-за нарушений правил парковки. Это на 50 автомобилей меньше, чем неделей ранее.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, на штрафстоянку переместили 3179 автомобилей. Владельцы могут узнать их расположение по телефону Единой справочной службы 8️-4️9️5️-7️3️4️-7️8️-8️1️ или проверить самостоятельно на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

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Водителей призывают соблюдать правила парковки и не мешать проезду экстренных служб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость ремонта моста на Новорижском шоссе в Красногорске. От качества и скорости этой работы будет зависеть комфорт большого количества жителей, отметил он.

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