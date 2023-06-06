06 июня 2023, 10:11
Свыше 3 тысяч машин эвакуировали в Подмосковье за неделю из-за нарушений правил парковки
За неделю в Подмосковье эвакуировали свыше трех тысяч машин из-за нарушений правил парковки. Это на 50 автомобилей меньше, чем неделей ранее.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, на штрафстоянку переместили 3179 автомобилей. Владельцы могут узнать их расположение по телефону Единой справочной службы 8️-4️9️5️-7️3️4️-7️8️-8️1️ или проверить самостоятельно на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.
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Водителей призывают соблюдать правила парковки и не мешать проезду экстренных служб.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость ремонта моста на Новорижском шоссе в Красногорске. От качества и скорости этой работы будет зависеть комфорт большого количества жителей, отметил он.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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