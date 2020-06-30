Парковка в Москве стала временно бесплатной из-за профилактики

В Москве временно приостановлена оплата городской парковки. Во время профилактических работ штрафы за неоплаченную парковку обещали не выписывать.

«На данный момент в связи с проведением профилактических работ временно ограничена возможность оплатить парковку. На время работ штрафы за неоплату парковки не выписываются», — говорится в сообщении московского паркинга в Twitter.

Москвичам принесли извинения за неудобства и пообещали сообщить о возобновлении платной парковки дополнительно. Пока же при возникновении вопросов всем посоветовали звонить в единый контакт-центр.

Платная парковка в Москве появилась в 2013 году. Сначала пришлось платить за стоянку на улицах внутри Бульварного кольца. В следующем году к этой зоне добавился район «Москва-сити» и улицы внутри Третьего транспортного кольца. Потом зоны с платной парковкой появились и за пределами ТТК.

На большинстве улиц обычно можно припарковаться бесплатно только по воскресеньям и в праздничные дни. Но на 330 улицах с повышенным тарифом придется платить и в выходной.