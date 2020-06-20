Парковку в Москве сделают бесплатной 24 июня и 1 июля

Парковку в столице сделают бесплатной в день парада Победы 24 июня и в день голосования по поправкам к Конституции 1 июля. Об этом написал в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

«24 июня и 1 июля парковки на улицах Москвы сделаем бесплатными. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме по действующим тарифам», — сообщил Собянин.

Традиционно парковка в Москве бесплатная по воскресеньям. Исключение составляют наиболее загруженные улицы, на которых днем действует максимальный тариф — 380 рублей в час. В дни государственных праздников парковка бесплатная на всех без исключения улицах.

Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стартует 24 июня, в 10:00. К нему присоединятся представители 13 иностранных делегаций. Генеральная репетиция авиапарада прошла утром 20 июня, дети радовались «радуге» в небе.

Общероссийское голосование назначено на 1 июля. Однако более 53 тысяч москвичей уже протестировали онлайн-голосование по поправкам к Конституции России. «360» подготовил видеоинструкцию о том, когда и куда нужно обратиться для участия в голосовании.