Транспорт 03 апреля 2024, 08:35 Оползень сорвал график движения поездов в Краснодарском крае СКЖД: движение поездов нарушилось на участке Дагомыс — Сочи из-за схода грунта Пресс-служба МЧС

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В Краснодарском крае произошел оползень, вызванный коммунальной аварией. Потоки грязи и бетона повредили железнодорожную инфраструктуру, и на участке Дагомыс — Сочи поезда в оба направления пустили по одному пути. Об этом сообщила Северо-Кавказская железная дорога.

Оползень произошел 2 апреля в 22:59. Из-за коммунальной аварии 70 кубометров грунта и обломков бетонных конструкций обрушились на железную дорогу в районе 1955-го километра пути Дагомыс — Сочи. Подпорная стена и опоры контактной сети получили повреждения.

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«В связи с происшествием движение поездов на участке организовано по одному пути в обе стороны. Нештатная ситуация привела к нарушению графика движения поездов», — объявила пресс-служба.

Грязевая масса сошла на пути между станциями Дагомыс и Мамайка в Лазаревском районе, сообщило МЧС Краснодарского края. Пострадал нечетный путь, поезда пустили в реверсивном режиме по четному пути со снижением скорости в районе аварии. По данным спасателей, два поезда задержали примерно на час.

В феврале сель сошел на перегоне Дагомыс — Лоо. Пассажирам организовали промежуточную пересадку на автобусы.