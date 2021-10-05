Движение грузового транспорта на федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи приостановили из-за оползня, вызванного обильными осадками. Об этом со ссылкой на администрацию курортного города сообщило РИА «Новости».

Оползень на участке федеральной автодороги раскинулся по всей ширине трех полос. Движение грузового транспорта решили ограничить. Сейчас оно проходит по одной полосе. Через Мамайский перевал в сторону поселка Дагомыс запустили реверсивное движение.

Накануне движение грузовиков на Мамайском перевале приостановили из-за просадки дорожного полотна. На участке трассы образовались две поперечные трещины. Расстояние между ними — около 70 метров, на всю ширину дороги. Толщина трещин — от 15 до 70 сантиметров. Причиной разрушения стали непрекращающиеся сильные ливни.

Синоптики прогнозировали, что обильные ливни с ветром и смерчами над Черным морем продлятся в Сочи до 6 октября. В муниципалитете объявлено экстренное предупреждение.

В понедельник сильные ливни в Адлерском районе Сочи привели к потопам на улицах.