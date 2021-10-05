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    05 октября 2021, 09:52

    Оползень разрушил федеральную трассу Джубга — Сочи

    Движение транспорта на федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи приостановили из-за оползня

    Александр Блинов

    Движение грузового транспорта на федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи приостановили из-за оползня, вызванного обильными осадками. Об этом со ссылкой на администрацию курортного города сообщило РИА «Новости».

    Оползень разрушил федеральную трассу Джубга — Сочи

    Оползень на участке федеральной автодороги раскинулся по всей ширине трех полос. Движение грузового транспорта решили ограничить. Сейчас оно проходит по одной полосе. Через Мамайский перевал в сторону поселка Дагомыс запустили реверсивное движение.

    Накануне движение грузовиков на Мамайском перевале приостановили из-за просадки дорожного полотна. На участке трассы образовались две поперечные трещины. Расстояние между ними — около 70 метров, на всю ширину дороги. Толщина трещин — от 15 до 70 сантиметров. Причиной разрушения стали непрекращающиеся сильные ливни.

    Синоптики прогнозировали, что обильные ливни с ветром и смерчами над Черным морем продлятся в Сочи до 6 октября. В муниципалитете объявлено экстренное предупреждение.

    В понедельник сильные ливни в Адлерском районе Сочи привели к потопам на улицах.