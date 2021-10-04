Ливни вновь затопили Сочи

Сильнейший ливень вновь вызвал потопы на улицах Сочи. Водителям приходится бросать свои машины и вместе с пешеходами передвигаться по улицам практически вплавь. Местные жители поделились кадрами с последствиями непогоды в социальных сетях.

Особенно сильно стихия проявила себя в Адлерском районе. Подтопление произошло в том числе в селе Веселом, где оказались переполнены ливневые канализации. В городской мэрии сообщили «Интерфаксу», что каналы ливневки затопило вдоль участка трассы Адлер — Красная Поляна, но движению это не помешало. На месте дежурят сотрудники дорожных служб.

В паблике «Типичный Адлер» во «ВКонтакте» пошутили, что пора вводить новую категорию водительского удостоверения «П» — плавание.

Дожди в курортном городе завершатся лишь к утру 6 октября, согласно прогнозам синоптиков.

В конце сентября недалеко от Сочи прошел большой смерч над Черным морем. Очевидцы поделились кадрами стихии в соцсетях.