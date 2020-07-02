Опасное сближение самолетов над Ростовом проверит СК

Следователи начали проверку из-за сближения самолетов в Ростовской области. Опасно близко были лайнеры S7 и Emirates.

В пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК рассказали, что начали проверку авиационного инцидента. В ходе нее установят обстоятельства и причины случившегося и примут процессуальное решение.

Инцидент произошел в небе над Ростовской областью вечером 10 июня. Экипаж самолета Emirates, следовавшего из Осло в Дубай, сообщил диспетчерам о срабатывании датчика системы TCAS, которая предупреждает о столкновении самолетов. В этот момент Airbus A320 S7, вылетевший из Ростова-на-Дону в Москву, набирал высоту. Самолеты следовали навстречу друг другу.

В пресс-службе Госкорпорации по организации воздушного движения РФ сказали, что информация об опасном сближении преувеличена.

«Утверждать, что в данном случае два воздушных судна едва не столкнулись, — серьезное преувеличение», — цитирует ТАСС корпорацию.

По мнению госкорпорации, пролет проходил на безопасном расстоянии. Диспетчеры вовремя обратили внимание на ситуацию и скорректировали борт S7.