СМИ: два самолета чуть не столкнулись над Ростовом
В Москву из Ростова вылетел рейс авиакомпании S7, сообщил Telegram-канал «112». Проблемы у Airbus A320 начались на взлете.
По версии СМИ, курс, которым самолет набирал высоту, пересекся с направлением арабского лайнера. Самолет Emirates Airlines направлялся из Осло в Дубай.
Из опубликованных переговоров диспетчеров и бортов видно, что диспетчеры не сразу заметили опасность. Один из них спросил у другого, что происходит.
Попытка предупредить о конфликте арабских пилотов не увенчалась успехом: они решили, что крики диспетчеров — это фоновые переговоры. Далее сотрудники аэропорта связались с российским бортом.
«Сибирь 2126, снижайтесь, эшелон 350, конфликтное движение, немедленно! Сибирь 2126, снижайтесь, эшелон 350, немедленно, конфликтное движение! Сибирь 2126, отверните вправо на 50 градусов!» — скомандовали диспетчеры.
Экипаж S7 выполнил предписание, причем вышка советовала ему ускорить снижение. Рейс Emirates Airlines диспетчеры перенаправляли «вправо на 50 градусов». Расстояние между лайнерами достигло 150 метров — это вдвое меньше допустимых значений. В самолетах сработали датчики опасного сближения, но они успели разойтись.
Действия диспетчеров проверит специальная комиссия.