СМИ: два самолета чуть не столкнулись над Ростовом

В Ростове невнимательность диспетчеров чуть не стала причиной трагедии. Они поздно заметили опасное сближение двух самолетов. Лайнеры могли столкнуться, но успели чудом разойтись.

В Москву из Ростова вылетел рейс авиакомпании S7, сообщил Telegram-канал «112». Проблемы у Airbus A320 начались на взлете.

По версии СМИ, курс, которым самолет набирал высоту, пересекся с направлением арабского лайнера. Самолет Emirates Airlines направлялся из Осло в Дубай.

Из опубликованных переговоров диспетчеров и бортов видно, что диспетчеры не сразу заметили опасность. Один из них спросил у другого, что происходит.

Попытка предупредить о конфликте арабских пилотов не увенчалась успехом: они решили, что крики диспетчеров — это фоновые переговоры. Далее сотрудники аэропорта связались с российским бортом.

«Сибирь 2126, снижайтесь, эшелон 350, конфликтное движение, немедленно! Сибирь 2126, снижайтесь, эшелон 350, немедленно, конфликтное движение! Сибирь 2126, отверните вправо на 50 градусов!» — скомандовали диспетчеры.

Экипаж S7 выполнил предписание, причем вышка советовала ему ускорить снижение. Рейс Emirates Airlines диспетчеры перенаправляли «вправо на 50 градусов». Расстояние между лайнерами достигло 150 метров — это вдвое меньше допустимых значений. В самолетах сработали датчики опасного сближения, но они успели разойтись.

Действия диспетчеров проверит специальная комиссия.