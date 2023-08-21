Транспорт 21 августа 2023, 03:40 Онлайн-сервисы BMW и Audi перестали работать в России «Известия»: BMW и Audi отключили российских дилеров от своих онлайн-сервисов Unsplash

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Немецкие автопроизводители BMW и Audi отключили своих российских дилеров от программного обеспечения, сообщили «Известия». Теперь владельцы автомобилей этих марок не смогут отлеживать историю техобслуживания.

В «БорисХофе», самом большом в России дилерском центре BMW, рассказали, что владельцы автомобилей BMW и Audi не смогут создавать дубликаты ключей. Также пока остается неясным, смогут ли дилеры диагностировать машины.

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Еще один крупный центр «Автодом» сообщил, что дилеры получают доступ к онлайн-сервисам BMW через «дополнительные резервные каналы». Владельцев автомобилей BMW уже проинформировали об отключении программного обеспечения.

Владельцы Audi также столкнулись с похожими проблемами. По данным одного из официальных дилерских центров этой марки, доступ к программному обеспечению для владельцев ограничили еще два месяца назад.

Ранее немецкий автоконцерн Mercedes-Benz принял решение отключить дилеров из России от программного обеспечения.