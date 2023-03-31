Транспорт 31 марта 2023, 07:22 ОНФ пришел на помощь людям, оказавшимся на трассе М-4 «Дон» из-за снегопада ОНФ направил технику, топливо, воду для помощи людям на трассе М-4 «Дон» под Ростовом Pxhere

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Общероссийский народный фронт начал помогать людям, которые застряли на автотрассе М-4 «Дон» в Ростовской области из-за снегопада. Туда направили воду, технику, топливо. Об этом написало РИА «Новости»со ссылкой на пресс-службу ОНФ.

«В связи с чрезвычайной ситуацией на трассе М-4 и прилегающих дорогах в Ростовской области, где из-за пробок оказались заблокированы сотни людей, Народный фронт совместно с ВСКС (Всероссийский студенческий корпус спасателей — прим. ред.) оперативно включился в оказание помощи», — говорится в сообщении.

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Организация направила на помощь более двух тонн топлива, девять единиц техники и питьевую воду. В ОНФ добавили, что помогут в эвакуации семей с детьми и развернут дополнительные пункты обогрева.

Ранее снегопад обрушился на Ростовскую область. Из-за непогоды многокилометровые пробки образовались на трассе М-4 «Дон», участок дороги в Каменском районе полностью перекрыли для движения. Кроме того, режим ЧС стал действовать в пяти муниципалитетах региона. Губернатор Ростовской области Василий Голубев ночью 31 марта сообщил, что затор сократился на треть.