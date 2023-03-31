Транспорт 31 марта 2023, 06:39 Пробка на трассе в Ростовской области сократилась до 30 километров Губернатор Ростовской области Голубев: затор на трассе М-4 «Дон» сократился на треть

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Автомобильный затор на трассе М-4 «Дон», который появился из-за снегопада, удалось сократить более чем на треть. Спасатели поставили пункты обогрева и сняли часть барьерных ограждений, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава региона опубликовал сводку по данным на три часа ночи. Вдоль трассы развернули восемь мобильных пунктов обогрева и питания и семь пунктов временного размещения детей. Эвакуировали 20 человек. Запустили семь маршрутов подвоза продуктов.

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«Затор сократился с 60 до 39 километров. По-прежнему получаю информацию ежечасно, работу продолжаем», — написал губернатор.

По словам Василия Голубева, к спасательной операции присоединился 181 человек и 111 единиц техники. Специалисты сделали четыре технологических разрыва в осевом барьерном ограждении вдоль трассы, чтобы ускорить движение.

Информацию уточнили в МЧС России. Бульдозеры расчистили на 940-м и 950-м километрах трассы карманы для проезда грейдера и легковых автомобилей. К шести часам утра на месте работали 500 человек и 243 единицы техники, из которых 238 и 152 непосредственно ликвидировали пробку на трассе М-4 «Дон». Им удалось сократить ее до 30 километров.