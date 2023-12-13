Транспорт 13 декабря 2023, 10:34 Около 30 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах Тридцать рейсов задержали или отменили в Шереметьеве, Домодедове и Внукове Unsplash

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В трех аэропортах Москвы, Шереметьево, Домодедово и Внуково, отменили или задержали 30 рейсов из-за облачной погоды и метели в столице. Такую информацию опубликовал сервис «Яндекс. Расписания».

По его данным, во Внукове задержали восемь рейсов, а три отменили, в Домодедове — задержали семь вылетов, а еще три отменили, в Шереметьеве — отменили девять рейсов.

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Предположительно, это связано с нелетной погодой. В Москве стоит высокая облачность и идет снег, что создает помехи для авиатранспорта.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал аномально холодную погоду в столице, на три-четыре градуса ниже многолетних значений, характерную скорее для января, чем для декабря.