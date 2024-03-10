10 марта 2024, 19:17
Ограничения в аэропорту Пулково сняли
Росавиация сняла ограничения на работу в Пулково
Ограничения на работу в петербургском аэропорту Пулково сняли. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что рейсы возобновили.
«Временные ограничения сняты. Аэропорт Пулково возобновил прием и отправку рейсов», — передали в пресс-службе.
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Статус рейса можно посмотреть на онлайн-табло на сайте аэропорта.
О снятии ограничений также сообщили в Росавиации, передавало РИА «Новости». Ограничения сняли в 18:22, уточнили в ведомстве. Пять рейсов за это время отправили на запасные аэродромы, рассказали агентству в пресс-службе Пулкова. Четыре их них направили в Шереметьево, один — в Череповец.
Работу петербургского аэропорта Пулково ограничили «для обеспечения безопасности полетов». Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта делали все, чтобы пассажирам ничего не угрожало.
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