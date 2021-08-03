Россиян предупредили об ужесточении правил прохождения ТО

Министерство транспорта России задумало ужесточить некоторые правила прохождения технического осмотра. Изменения могут коснуться фотографирования машин. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на проект ведомства.

Как написало издание, на снимке перед началом проверки машина должна быть видна спереди и сбоку, а рядом с ней в полный рост лицом к камере должен находиться проверяющий техник. Второе фото необходимо будет сделать в конце процедуры. На нем машина должна быть видна сзади.

Новые поправки, уточнил «Коммерсант», запрещают применять эффекты, которые меняют естественный фон, изображения автомобиля и техника. Нельзя будет менять дату и информацию о модели фотоаппарата, его разрешениях и других характеристиках. Эту меру в Минтрансе объясняют участившимися случаями подделки фотографий и их загрузки в информационную систему техосмотра ЕАИСТО МВД.

В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет необходимость проведения технического осмотра автомобиля для получения полиса ОСАГО.