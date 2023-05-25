Транспорт 25 мая 2023, 16:40 Одновременное открытие 11 станций метро в Москве анонсировал Собянин Собянин: ввод 11 станций метро станет главным пусковым комплексом 2024 года в Москве Telegram

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Одиннадцать станции метро предстоит одновременно запустить в Москве в 2024 году. Ввод линии от «Коммурки» до «ЗИЛ» протяженностью 25 километров станет самым крупнейшим пуском в истории московского метрополитена. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Мэр оценил ход работ на одной из основных станций строящейся ветки «Университет дружбы народов».

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«Вокруг этой станции расположены университеты, научные, медицинские центры. Конечно, для студентов и жителей района ввод линии значительно улучшит транспортную доступность», — отметил Собянин.

Кроме того, он дал поручение завершить благоустройство территорий новых станций в течение лета.

«Пуск всей линии будет, скорее всего, в осенне-зимний период. Поэтому за лето надо все сделать под ключ уже», — подчеркнул Собянин.

После ввода в эксплуатацию Троицкая линия снизит нагрузку на южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метро и позволит сократить интенсивность движения автотранспорта в этих районах.

Ранее вице-мэр Андрей Бочкарев рассказал о готовности перехода с БКЛ на Бирюлевскую линию московского метро.