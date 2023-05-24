Транспорт 24 мая 2023, 15:35 Конструкции перехода с БКЛ на Бирюлевскую линию московского метро готовы на 80% — Бочкарев Заммэра Москвы Бочкарев: конструкции перехода с БКЛ на Бирюлевскую линию почти готовы пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

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Монолитные конструкции перехода со станции Большой кольцевой линии (БКЛ) «Кленовый бульвар» на одноименную Бирюлевскую линию столичного метро готовы на 80%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В нижнем вестибюле выполнили 85%, в наклонном ходу эскалаторов — половину, а в верхнем вестибюле пересадки и на техническом этаже практически завершили возведение основных конструкций», — рассказал он.

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Бочкарев добавил, что в ходе строительства специалисты проведут и систему гидроизоляции.

Переход с одной станции на другую не будет длинным. По эскалатору можно подняться вверх и сразу оказаться на другой ветке.

Кроме того, строят и переход со станции «Новаторская» БКЛ на Троицкую линию, с «Народного Ополчения» — на Рублево-Архангельскую ветку.

Ранее глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов рассказал об открытии двух новых выходов со станции метро «Аминьевская» БКЛ.

Теперь местные жители смогут быстрее добираться до метро.