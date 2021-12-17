Общественный транспорт в Москве будет бесплатным в Новый год

В новогоднюю ночь жители Москвы смогут бесплатно ездить на общественном транспорте. Билет не потребуется с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января, уточнил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин подчеркнул, что москвичам нужно сделать подарок. Оплачивать не придется проезд на метро, МЦК и наземном транспорте.

Для создания праздничного настроения на улицы выпустили тематически оформленные автобусы. Коммунальщики украсят и всю технику — всего около 600 машин.

«Оформленный праздничный город, подключили освещение праздничное. И ярмарки, и катки, <…> и московский транспорт — он сам по себе красивый, а в новогоднем убранстве еще интереснее», — процитировал ТАСС мэра Москвы.

Всего к новогодним праздникам в городе украсят свыше трех тысяч единиц столичного транспорта — электробусы, трамваи, вагоны МЦД и метро, автобусы, автомобили такси.