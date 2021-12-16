Бесплатный проезд на коммерческих маршрутах общественного транспорта начнет действовать в Подмосковье

С 2022 года в Подмосковье начнет действовать бесплатный проезд на коммерческих маршрутах общественного транспорта для жителей региона, у которых есть соответствующие льготы. Воспользоваться бесплатным проездом смогут в том числе и учащиеся, студенты и дети с онкологическими заболеваниями.

Список категорий людей, которые смогут воспользоваться льготным проездом на коммерческом общественном транспорте Подмосковья, Мособлдума расширила принятым на 11-м заседании законом, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, соответствующие льготы имеют около 3,5 миллиона человек. В пяти городских округах с 1 августа был запущен пилотный проект. Пользоваться бесплатным проездом могут ветераны, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья и отдельные категории детей.

«Принятый сегодня закон коснется еще порядка 1,8 тысяч человек», — заявил Брынцалов. Он отметил, что это не такая большая цифра относительно общего числа льготников, «но в вопросах социальной поддержки, когда речь идет о больных онкологией детях, об учащихся, проживающих в сельской местности, незначительных вопросов не бывает».

«Здесь необходим адресный, иногда почти индивидуальный подход», — добавил Брынцалов.

Дополнительно воспользоваться льготами смогут живущие в сельской местности учащиеся школ, которые добираются до учебного заведения в другой населенный пункт; студенты, которые учатся в сельской местности по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих; воспитанники и учащиеся, проходящие обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, а также дети, страдающие онкозаболеваниями, для возмещения расходов на проезд по Москве и Московской области к месту лечения и обратно. Об этом рассказал заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгений Аптекин.