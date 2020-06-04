Общественный деятель поддержал штраф за нетрезвое вождение с детьми

По его словам, «если ты сам едешь нетрезвый, это полбеды», «но если ты еще везешь детей, то это отягчающее обстоятельство».

«Что касается коррупции, то любое ужесточение увеличивает коррупционные риски. Не вижу, почему в этом случае будет иначе. Но принципиальных возражений у меня против такого подхода нет», — заключил Шкуматов.

Ранее стало известно, что пятилетний мальчик из города Огден, штат Юта, угнал машину Dodge Journey у своих родителей. Рик Морган, сотрудник полиции, заметил автомобиль, который бросает из стороны в сторону. Он решил, что водителю нужна медицинская помощь. Остановив машину, он увидел за рулем маленького мальчика. Ногами он еле дотягивался до педалей. Морган вызвал родителей ребенка. Они заявили, что не учили мальчика водить и понятий не имеют, откуда у него появились навыки вождения.