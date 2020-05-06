06 мая 2020, 11:15
Пятилетний ребенок угнал машину родителей в США
Пятилетний мальчик из города Огден, штат Юта, угнал машину Dodge Journey у своих родителей. Он проехал несколько километров, позже его остановила полиция. Об этом сообщил сайт NEWS.ru со ссылкой на иностранное издание.
Рик Морган, сотрудник полиции, заметил автомобиль, который бросает из стороны в сторону. Он решил, что водителю нужна медицинская помощь. Остановив машину, он увидел за рулем маленького мальчика. Ногами он еле дотягивался до педалей.
Ребенок сказал, что Адриан и направляется в Калифорнию к сестре. Мальчик честно признался, что угнал машину, пока родители на работе.
По словам Адриана, он собирается купить в Калифорнии Lamborghini. В доказательство этого он показал полицейскому кошелек с подготовленными средствами — три доллара.
Морган вызвал родителей ребенка. Они заявили, что не учили мальчика водить и понятий не имеют, откуда у него появились навыки вождения.