Пятилетний ребенок угнал машину родителей в США

Рик Морган, сотрудник полиции, заметил автомобиль, который бросает из стороны в сторону. Он решил, что водителю нужна медицинская помощь. Остановив машину, он увидел за рулем маленького мальчика. Ногами он еле дотягивался до педалей.

Ребенок сказал, что Адриан и направляется в Калифорнию к сестре. Мальчик честно признался, что угнал машину, пока родители на работе.

По словам Адриана, он собирается купить в Калифорнии Lamborghini. В доказательство этого он показал полицейскому кошелек с подготовленными средствами — три доллара.

Морган вызвал родителей ребенка. Они заявили, что не учили мальчика водить и понятий не имеют, откуда у него появились навыки вождения.