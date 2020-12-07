Новые самолеты Sukhoi Superjet New начнут производить в 2024 году. Большая доля комплектующих будет сделана в России. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

«Сегодня идет работа над новой версией самолета — SSJ New. Это не значит, что он капитально меняется, нет. Речь идет о замене импортных комплектующих на отечественные. Это в том числе и двигатель. <…> В 2024 году планируется выпускать уже новую версию самолета», — приводит РИА «Новости» слова руководителя госкорпорации.

Чемезов добавил, что импортозамещение сделает самолет экономически выгодным — отечественные комплектующие будут дешевле. По его словам, около 97% компонентов иностранного производства заменят на российские. Чемезов выразил надежду, что спрос на Sukhoi Superjet New будет не только в России, но и за рубежом. Производство SSJ100 сворачивать не будут. Этот самолет останется востребованным на фоне развития внутреннего авиасообщения.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» отметил, что серийные поставки танка «Армата» в российскую армию начнутся уже в следующем году.