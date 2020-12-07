Серийные поставки танка «Армата» в армию России начнутся в 2021 году

Серийные поставки танка «Армата» в российскую армию стартуют в 2021 году. Такое заявление сделал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Серийные поставки танка Т-14 на платформе „Армата“ начнутся в 2021 году. Сегодня это, безусловно, лучший танк в мире. В перспективе эта машина будет новым основным танком российской армии», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Чемезов добавил, что работа «Арматы» будет максимально автоматизирована. Экипажу не придется прицеливаться. Нужно будешь приблизительно навести орудие на выбранную мишень.

Т-14 — это единственный танк в мире третьего послевоенного поколения. «Армата» предназначен для ведения боя при соприкосновении с противником, уничтожения живой силы противника, которая расположена в укрытиях и на открытой местности, а также для поддержки наступления мотострелковых подразделений.

Минобороны России на форуме «Армия-2018» заключило контракт на закупку у «Уралвагонзавода» 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе «Армата». Замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что контракт выполнят до конца 2021 года.

Ранее Сербия получила от России 30 танков Т-72МС в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве.