Обязательный техосмотр для получения ОСАГО отменили в России

С 22 августа водители смогут купить полис ОСАГО без диагностической карты. Потребители позитивно воспримут нововведение, уверены эксперты. Ведь оформить «автогражданку» теперь будет проще, но и здесь есть нюансы.

Для получения полиса ОСАГО с 22 августа водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Изменения в соответствующие нормативные акты Банка России начнут действовать 29 августа, отметило РИА «Новости».

«Это уберет единственный внешний ограничитель доступности полиса ОСАГО — зависимость его приобретения от факта прохождения автовладельцем техосмотра, что повысит доступность обязательной „автогражданки“», — сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Павел Нефедов обратил внимание на то, что изменения коснулись только списка документов, которые нужны для заключения договора страхования. То есть автовладельцам необходимо помнить что страховые компании все еще могут предъявить регрессное требование, если на момент наступления страхового случая истек срок действия диагностической карты.

МВД предложило упростить процедуру техосмотра. Автомобилистам больше не придется показывать на ТО огнетушитель, никто не полезет в коробку передач или в тормозную систему. Эксперты считают, что стоит идти дальше и ограничить техосмотры лишь проверкой тормозов и колес. Но ответственность владельца за исправность машины никто не снимает.