МВД предложило упростить процедуру техосмотра. Автомобилистам больше не придется показывать на ТО огнетушитель, никто не полезет в коробку передач или в тормозную систему. Эксперты считают, что стоит идти дальше и ограничить техосмотры лишь проверкой тормозов и колес. Но ответственность владельца за исправность машины никто не снимает.

В России могут упростить процедуру техосмотра. С такой инициативой выступило МВД. Из процедуры ТО предложили исключить проверку работы стеклоомывателей, повреждений тормозных трубопроводов, каплепадения масел и рабочих жидкостей, коробки передач, бортовых редукторов и заднего моста.

Также хотят отказаться от замеров уровня шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе. Кроме того, у автомобилистов больше не станут требовать наличия в машине аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки. Не станут обращать внимания и на трещины на ветровом стекле со стороны водителей легковых автомобилей. Сейчас нововведения находятся на стадии обсуждения профессиональным сообществом.

В 2019 году зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков предлагал совсем отказаться от прохождения техосмотра. По мнению депутата, ТО стоит отменить для автовладельцев, не использующих свои машины в коммерческих целях, так как большинство берегут свои автомобили и самостоятельно проходят техосмотр.

Мотивация для ленивых

Инициативу МВД можно назвать революционной: наконец-то большая часть ответственности за неисправность автомобиля ляжет на плечи его непосредственного владельца. Это должно подстегнуть самых ленивых автолюбителей бережно относиться к своему транспортному средству и регулярно проходить ТО.

То, что от исправности машины зависит жизнь ее пассажиров, многие воспринимают довольно равнодушно. А вот возможность штрафа или уголовного наказания подхлестнет многих. Ведь при ДТП неисправность машины из-за отсутствия должного технического обслуживания станет лишним доказательством вины хозяина.

Новый закон ударит по рукам и нечестных мастеров техобслуживания, которые подчас занимались откровенным вымогательством, «находя» при плановом осмотре некие неисправности, которые брались устранить или не заметить за вознаграждение.

Коррупция на ТО останется, но ослабнет

Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов подтвердил «360», что в правилах проведения технического осмотра слишком много пунктов, которые помогают найти изъяны практически в любом автомобиле. При таких условиях машина пройдет техосмотр лишь по взаимной договоренности с оператором ТО.

«Любое упрощение в данной процедуре увеличивает количество машин, которые пройдут техосмотр. Но потенциальная коррупционная составляющая сокращается лишь немного, сама суть остается. Важно не только упрощать ТО, но и делать его добровольным для легковых авто, частных лиц и мотоциклов», — предложил Шкуматов.

По его мнению, именно эту инициативу стоит брать за основную идею и потом уже докручивать процедуру для остальных транспортных средств. Автоблогер уверен, что при прохождении ТО нужно отменить вообще все пункты, которые не имеют отношения к тормозной системе и состоянию колес.

«Что касается световых приборов, то достаточно проверять их штатное присутствие и то, что они работают: горят аварийка, топы и так далее. Но если свет можно проверять просто на предмет работоспособности, тормозную систему нужно проверять полностью. А также состояние колес, резины и дисков. Все остальное — просто повод придраться к водителю», — сказал Шкуматов.

ОСАГО без техосмотра

При этом в начале августа Министерство транспорта России предлагало ужесточить некоторые правила прохождения технического осмотра. Изменения касались порядка фотографирования машин. В проекте закона запрещалось использовать эффекты, которые могли изменить естественный фон, изображения автомобиля и техника.

Также нельзя менять дату и информацию о модели фотоаппарата и его характеристиках. На снимке перед началом проверки машина должна быть видна спереди и сбоку, а рядом с ней в полный рост лицом к камере должен находиться проверяющий техник. На втором фото в конце процедуры машина должна быть видна сзади. Эту меру в Минтрансе объяснили частыми случаями подделки фото и их загрузки в ЕАИСТО МВД.

Кроме того, с 22 августа при оформлении полиса ОСАГО больше не будет требоваться диагностическая карта, которую ранее выдавали по результатам техосмотра. То есть фактически результат проведения ТО у автомобилистов и мотоциклистов проверять не будут, но обязанность проходить процедуру сохранится.