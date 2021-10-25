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    25 октября 2021, 22:18

    Московских водителей предупредили об утреннем гололеде

    Госавтоинспекция Москвы предупредила водителей о гололеде на дорогах по утрам

    Анатолий Минкин

    Пришедшая в Москву холодная погода может приводить к образованию гололеда на дорогах по утрам, поэтому водителям нужно быть предельно внимательными во время поездок на работу. Такое предупреждение в своем Telegram-канале опубликовала столичная Госавтоинспекция.

    Московских водителей предупредили об утреннем гололеде

    В ведомстве отметили, что особенно внимательными водителям нужно быть при движении по эстакадам, мостам и путепроводам.

    «Не спешите, избегайте резких маневров», — говорится в сообщении дорожной инспекции.

    Холода в столичном регионе задержатся ненадолго. К выходным воздух в Москве и Подмосковье прогреется до комфортных +13 градусов. Такой прогноз сделала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

    Она пояснила, что уже во вторник в регион начнут приходить теплые атмосферные фронты. По словам синоптика, в Москве можно ожидать +5.+7 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0…+2.

    Потепление будет постепенным и максимальных дневных показателей до +8…+13 градусов погода в московском регионе достигнет к субботе.