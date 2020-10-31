Новый железнодорожный вокзал появится в Москве

«Весной 2021 года в Москве появится новый железнодорожный вокзал. Он строится на базе ТПУ „Черкизово“, будет выполнять роль транзитного хаба для движения поездов на восток и использовать 3-й путь на МЦК. Частично разгрузит Курский вокзал для присоединения его к МЦД-2 и будущего МЦД-4», — заявил Бочкарев.

Он добавил, что сейчас строители уже возводят вестибюль вокзала, надземный переход к станции МЦК и пассажирские платформы для поездов дальнего следования. Они будут проходить по третьему пути Московского центрального кольца.

30 октября в Москве после трехлетней реконструкции открылся автовокзал «Центральный» на Щелковском шоссе. Каждый день с него будут отправляться около 150 междугородних автобусов. Вокзал стал частью многофункционального комплекса «Щелковский», в состав которого вошли еще торгово-развлекательный центр и подземная парковка.