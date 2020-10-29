Вторая жизнь Щелковского вокзала

Старый Щелковский автовокзал проработал свыше 40 лет, а теперь получил современное здание. Ежегодно здесь смогут обслуживать минимум миллион человек.

Автовокзал «Центральный» стал самым большим России и одним из крупнейших в Европе. Его открыли губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр столицы Сергей Собянин.

Решение о модернизации Андрей Воробьев принял в 2014 году. Тогда подготовили проект строительства многофункционального центра, в состав которого вошли автовокзал, большая подземная парковка на трех этажах, торговые и развлекательные зоны.

Первых пассажиров здесь примут 30 октября. А за день до этого губернатор Подмосковья передал вокзал на баланс столицы. Это шаг, о котором стороны договорились для развития единой транспортной системы. Так, «Центральный» свяжет Москву с десятками городов области и другими регионами.

Как отметил Сергей Собянин, это место «из уже морально устаревшего превратилось в самый комфортный и крупный автовокзал Европы». Он стал первым в московском регионе, где потоки приезжающих и уезжающих пассажиров развели на разные уровни. До сих пор такая система работала только в аэропортах.

Реконструированный Щелковский автовокзал теперь имеет 11 этажей, включая пять подземных, там расположен паркинг, а прямо в здании — торгово-развлекательный центр. Есть шесть крытых перронов. Отсюда пассажиры смогут добраться до 12 российских городов, в том числе Рыбинск, Суздаль, Ярославль, Нижний Новгород. Каждый день будут осуществляться до 150 междугородних рейсов — в страны Балтии, Молдавию и на Украину.

Общая стратегия для транспорта

Люди постоянно ездят между Москвой и Подмосковьем — миллионы в день. Поэтому особенно важно сделать так, чтобы дорога для них была удобной и комфортной.

«В 2012 году президент создал дирекцию московского транспортного узла, понимая, насколько важно для комфорта жителей развитие дорог и пригородного железнодорожного сообщения. Прошло восемь лет — совместно с участием федерального правительства мы реализовали огромную программу», — напомнил Андрей Воробьев.

Собянин подчеркнул значимость сотрудничества области и Москвы. По его словам, ежедневно по пригороду и МЦД проезжают более двух миллионов человек. Из года в год такое транспортное сообщение «становится комфортнее и интенсивнее».

«Совершенно очевидно, что без единой стратегии развития транспорта невозможно развиваться ни области, ни Москве. Каждый день по дорогам, которые соединяют столицу и Подмосковье, проезжают миллионы людей, которые пользуются личным и общественным наземным транспортом», — добавил мэр Москвы.

Один билет на все поездки

Соглашение, подписанное Воробьевым и Собяниным, подразумевает развитие транспортной сферы, МЦД, открытие новых маршрутов, а также создание единой билетной системы. С января 2021 года жители московского региона смогут по одной карте ездить на всех видах транспорта — от автобуса до поездов. Причем по ней можно будет выезжать за пределы Подмосковья.

«Жители Москвы или Подмосковья пользуются разными картами. С января, благодаря совместной стратегии, будет действовать единая карта и на железной дороге, и на автобусах — везде. Более того, она будет работать и в других регионах», — рассказал губернатор Московской области.