Новый режим работы метро ввели в Петербурге

С 1 апреля в Санкт-Петербурге меняется расписание работы общественного транспорта. Станции метро будут закрываться на вход с 22:00. Наземный городской транспорт будет курсировать до прибытия последних составов метрополитена, но не позднее 23:00.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на СПб ГКУ «Организатор перевозок», интервалы движения автобусов, троллейбусов и трамваев будут увеличены. При этом, в организации не смогли ответить сколько будет составлять новый временной промежуток.

«Нет среднего интервала, каждый маршрут — это частный случай», — уточнили в СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел дополнительные меры для нераспространения коронавирусной инфекции. Всем жителям города необходимо соблюдать режим самоизоляции.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России достигло 2337 человек, вылечиться удалось - 121. Жертвами COVID-19 стали 17 пациентов.

UPD от 19:40:

Как сообщил «Интерфакс», СПб ГКУ «Организатор перевозок» опровергло информацию. В организации заявили, что сообщение о сокращении времени работы метро Петербурга распространили по ошибке.

«Из-за технического сбоя была разослана информация об изменении режима работы метро. Данная информация пока не подтверждается. В случае подтверждения информации мы сообщим дополнительно», — сказано в сообщении предприятия.