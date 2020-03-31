Новый режим работы метро ввели в Петербурге
Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на СПб ГКУ «Организатор перевозок», интервалы движения автобусов, троллейбусов и трамваев будут увеличены. При этом, в организации не смогли ответить сколько будет составлять новый временной промежуток.
«Нет среднего интервала, каждый маршрут — это частный случай», — уточнили в СПб ГКУ «Организатор перевозок».
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел дополнительные меры для нераспространения коронавирусной инфекции. Всем жителям города необходимо соблюдать режим самоизоляции.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в России достигло 2337 человек, вылечиться удалось - 121. Жертвами COVID-19 стали 17 пациентов.
UPD от 19:40:
Как сообщил «Интерфакс», СПб ГКУ «Организатор перевозок» опровергло информацию. В организации заявили, что сообщение о сокращении времени работы метро Петербурга распространили по ошибке.
«Из-за технического сбоя была разослана информация об изменении режима работы метро. Данная информация пока не подтверждается. В случае подтверждения информации мы сообщим дополнительно», — сказано в сообщении предприятия.