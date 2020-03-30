Режим самоизоляции ввели в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел дополнительные меры для нераспространения коронавирусной инфекции. Всем жителям города необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Как указывается в документе, жители старше 65 лет должны соблюдать режим до 14 апреля. Все остальные граждане должны оставаться дома до 5 апреля.

Отмечается, что указ не распространяется на сотрудников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным. В том числе работников здравоохранения, а также сотрудников из отраслей, перечисленных в решение оперативного штаба.

Ранее в Санкт-Петербурге умер второй пациент с коронавирусом. На сегодняшний день число жертв от СОVID-19 в Санкт-Петербурге составляет два человека.

На момент написания материала в России зарегистрированы 1840 человек с коронавирусом. За последние сутки вирус нашли у 306 россиян. 11 из них погибли.