Новый КоАП не будет существенно менять дорожные штрафы

«Автомобильные статьи» новой редакции Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП) существенно не поменяются. Штрафы за нарушение правил дорожного движения не поднимут.

«Мы штрафы за нарушения правил дорожного движения решили оставить на прежнем уровне. Серьезной переработке нынешняя глава 12 (относящаяся к ПДД), в проекте она 21-я, не будет подвергаться», — рассказал депутат Госдумы, член рабочей группы по подготовке новой редакции КоАП РФ Дмитрий Вяткин. Его слова приводит ТАСС.

Вяткин добавил, что решение оставить штрафы на прежнем уровне является принципиальным, его приняли еще зимой текущего года. По словам депутата, эксперты пока работают на новой редакцией КоАП, на совершенствование кодекса понадобится еще как минимум несколько месяцев. Поэтому не стоит ждать внесение проекта в Госдуму в осеннюю сессию.

Единственный штраф, который решили поменять, это минимальный. Сейчас он составляет 100-300 рублей, с принятием нового кодекса штраф будет минимум 500 рублей.

Также из новой редакции кодекса убрали штраф за отказ от вакцинации. Ранее эксперты хотели добавить пункт о назначении штрафа в размере семи тысяч рублей для лиц из профессиональных групп риска, которые не хотят делать прививки.