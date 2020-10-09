Вакцинация, автохлам и штрафы. Главное о новом КоАП

В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях РФ появится несколько важных изменений. Россиян не станут наказывать за отказ от вакцинации, водителям разрешат обнулять нарушения ПДД, а минимальный размер штрафов увеличат. Подробнее о главных нововведениях — в материале «360».

Общественность раскритиковала первую редакцию КоАП за некоторые предложенные поправки. Речь идет о кратном увеличении большинства штрафов и сроков привлечения к административной ответственности, а также о введении накопительной системы нарушений. В Госдуме пообещали доработать кодекс.

8 октября член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин рассказал РИА «Новости» о готовящихся изменениях. Он отметил, что от идеи увеличения размеров штрафов решили отказаться практически полностью. Единственное увеличение, которое в итоге оставили — отказ от штрафов в размере 100-300 рублей, потому что «они уже не отвечают никаким разумным критериям мер ответственности». В результате минимальный размер штрафа увеличили до 500 рублей.

Вакцинация останется необязательной

Из новой редакции Кодекса исключили штрафы за отказ от вакцинации. В предыдущей версии КоАП планировали ввести штраф в размере семи тысяч рублей для лиц из профессиональных групп риска, которые отказывались делать прививки. По словам заместителя министра юстиции РФ Дениса Новака, из-за этого им могли даже отказать в приеме на работу, или отстранить от выполнения обязанностей, «выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями».

«Мы убрали этот штраф, поскольку у нас все-таки вакцинация носит добровольный характер. В первоначальных версиях где-то у нас мелькнул этот штраф. В рабочем варианте проекта кодекса у нас такой санкции нет», — подчеркнул Дмитрий Вяткин. Его слова процитировал ТАСС.

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Нововведения для автомобилистов

Обнуление нарушений ПДД

Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин отметил, что санкции для автовладельцев решили не увеличивать — они останутся такими же, как в действующем кодексе. При этом новой версии КоАП появится несколько нововведений, которые касаются автомобилистов. У водителей появится возможность обнулять число нарушений правил дорожного движения. Если автомобилист вовремя оплатил штраф, то следующее нарушение, которое он совершит, не будет являться повторным.

Если за нарушения, которые выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации, лицо, привлеченное к ответственности, уплатило штраф, то оно считается не подвергнутым наказанию Дмитрий Вяткин Депутат Госдумы

Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал «360», что это «довольно-таки неплохая инициатива». Он отметил, что камеры создавались и устанавливались для того, чтобы заботится о безопасности дорожного движения — чтобы автовладельцы, видя камеры, не нарушали правила.

«Если автовладелец попадается на камеру, он должен оплатить штраф. В первый раз попался, второй или третий — он оплачивать будет. Совершенно правильно, что за каждое правонарушение — мы не берем слово обнуление — которое фиксирует камера, он будет нести ответственность. После каждого правонарушения ответственность будет не как за повторное, а как за первое — абсолютно нормальная инициатива», — отметил Дмитрий Славнов.

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Штрафы за автохлам

В новой версии КоАП предложили штрафовать автовладельцев за брошенный во дворах автохлам. Речь идет о разукомплектованных автомобилях, которые бросают во дворах многоквартирных домов или в других общественных пространствах. За это владельцев таких авто предложили штрафовать на сумму от тысячи до трех тысяч рублей.

«Что считается автохламом? А если человек поехал в места не столь отдаленные? А если он в больнице лежит, а ему спустили колеса и пытались машину угнать? Что же он теперь, должен выходить и платить штраф. Нельзя так все равнять под одну гребенку. Нельзя просто слепо ужесточать штрафы и набивать казну государства. Надо подходить рационально и правильно», — отметил Дмитрий Славнов.

Он рассказал, что если автовладелец попал в тюрьму или в больницу на долгий срок, сперва собирается группа, администрация по району. Они видят, что машина либо разукомплектована — с разбитыми стеклами или спущенными колесами, и выносят предписание. В нем указывают сроки, в которые автовладелец должен убрать свою машину. Если по каким-то причинам он не может этого сделать, власти города должны будут эвакуировать автомобиль.

«Если он не отписался, или не вышел на связь, власти эвакуируют автомобиль. А потом штраф за эвакуацию могут положить на плечи автовладельца», — пояснил автоюрист.

Штрафы за парковку в неположенном месте

Новая редакция КоАП предлагает ужесточить правила парковки. Водителей, которые будут оставлять свои машины на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках, будет ждать штраф от полутора до трех тысяч рублей.

Адвокат Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько рассказал «Коммерсанту», что это нововведение существенно облегчит жизнь автомобилистам, если вступит силу. Он отметил, что сейчас в разных регионах действуют свои законы и понятия о газонах и зеленых насаждениях. К примеру, в Москве штрафы за это нарушение в разы выше — юрлицу, на которого зарегистрирована машина, придется заплатить до 300 тысяч рублей за такую парковку.

«Понятно, что такой штраф совершенно не отражает опасность этого правонарушения, поэтому, конечно, уже давно назрела необходимость регулировать все это на федеральном уровне», — отметил он.