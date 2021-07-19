Новые штрафы за травмы или гибель животных при перевозке предложили ввести в России

Административный кодекс РФ могут дополнить штрафами за жестокое обращение с животными при перевозке. Поправки были разработаны на фоне участившихся случаев травмирования или даже гибели питомцев пассажиров в поездках.

Законопроект разработали депутаты «Единой России». По мнению авторов документа, это позволит снизить число несчастных случаев с питомцами на транспорте, рассказали в пресс-службе партии.

По словам председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, проблемы с перевозкой животных есть не только в самолетах, но и в других видах транспорта. Согласно поправкам, жестокое обращение с животными, их потеря, причинение питомцу увечья или гибель будут наказываться административным штрафом.

Для физических лиц он составит от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 40 тысяч, а для юридических лиц — от 100 до 150 тысяч.

Бурматов отметил, что в России раньше в принципе не было такого законодательства, которое защищало бы питомцев пассажиров в поездках, поэтому эти поправки, по его мнению, должны помочь защитить животных во время перевозки на разных видах транспорта.

Ранее на фоне скандалов из-за жестокого обращения с животными во время перелетов компания «Аэрофлот» в очередной раз переписала правила перелета для пассажиров с питомцами.