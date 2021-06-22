«Аэрофлот» после скандалов снова изменил правила перевозки животных

Российская авиакомпания «Аэрофлот» после серии громких скандалов еще раз изменила порядок перевозки животных. Теперь одному пассажиру можно брать в салон двух питомцев.

Правила опубликовали на сайте перевозчика. Компания разрешила к перевозке одним пассажиров трех питомцев. Причем в салон можно брать двух животных. Для этого питомцев в возрасте больше полугода нужно поместить в одну переноску. Важно, чтобы их вес вместе с контейнером не превышал восьми килограммов.

Пассажирам с двумя переносками в салоне, позволили ставить их в центральном блоке кресел на широкофюзеляжных самолетах.

Кроме того, владельцы животных смогут добавить к норме бесплатного багажа коляску для перевозки питомцев до посадки на борт. Но коляска не должна быть тяжелее 10 килограммов, а ее размеры в сложенном состоянии не должны превышать 203 сантиметров.

Запрос на перевозку можно подать не за сутки как раньше, а за шесть часов до вылета. Во время регистрации питомца и его переноску сфотографируют, а на контейнер или клетку прикрепят стикер с данными животного и телефоном владельца.

Еще одно изменение коснулось списка потенциально опасных пород собак. Его сократили с 75 до 12 и разрешили перевозить пекинесов, мопсов, ши-тцу и бульдогов.

Изменение правил произошло после нескольких печальных случаев «живодерской» транспортировки животных в самолетах «Аэрофлота». Вот лишь некоторые из них. В феврале во время перелета в Турцию пострадал щенок редактора Telegram-канала Baza Никиты Могутина. По его словам, переноску с собакой «просто швыряли, сверху на нее метали чемоданы».

Летом прошлого года пассажирка рейса Москва — Симферополь получила переноску со своим собакой, которая была перепачкана в крови. Тяжелую травму глаза получила такса еще одной девушки, которая прилетела в столицу с Камчатки.

В мае этого года блогер Надежда Сокирская пожаловалась, что «Аэрофлот» отказался пускать ее семью на борт из-за кошки. Хотя животное получило все нужные прививки и документы.

Последний раз перевозчик менял правила перевозки животных 15 сентября прошлого года. Как показала практика, решению проблемы с транспортировкой это не особо помогло.