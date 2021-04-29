Новые рейсы запустили в аэропорту Челябинска

Первый самолет авиакомпании Red Wings Airlines приземлился в аэропорту Челябинска. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Миндортранса.

С 1 мая авиакомпания запустит четыре новых маршрута. Компания будет выполнять рейсы из Челябинска по субсидируемым маршрутам в Махачкалу (два рейса в неделю), Мурманск (два рейса), Норильск (один рейс) и Геленджик (один рейс).

Кроме того, вскоре из Челябинска запустят авиаперелеты в Сургут, Калининград и Ханты-Мансийск. Трансфер будет осуществлять компания Red Wings Airlines.

С 2019 года в городе открыты десятки новых рейсов благодаря субсидированию авиаперевозок.

Ранее новый авиарейс запустили в аэропорту Екатеринбурга — в Новосибирск.