Новый рейс откроется в екатеринбургском аэропорту

Новый авиарейс свяжет Екатеринбург с Новосибирском. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу новосибирского аэропорта Толмачево.

По данным информагентства, с 30 апреля из Екатеринбурга в Новосибирск и обратно ежедневно начнут летать самолеты авиакомпании Red Wings. Отмечается, что первый месяц перелеты будут выполняться четыре раза в неделю.

«На этом направлении будут задействованы лайнеры Airbus 320 вместимостью 180 кресел», — уточняется в сообщении.