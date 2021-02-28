Новые правила техосмотра отсрочили до 1 октября

Вступление в силу новых правил техосмотра в России перенесли на 1 октября. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили на сайте правительства.

Изначально планировалось, что новые правила техосмотра начнут действовать с 1 марта. Однако из-за возможных накладок на фоне ситуации с коронавирусом правительство решило предоставить автовладельцам и бизнесу время, чтобы подготовиться к нововведениям.

«Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки. Например, неравномерное распределение нагрузки, очереди. В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это несет определенные риски», — отметил Мишустин.

Глава кабмина подписал постановление, согласно которому срок действия диагностических карт, истекающий с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, продлевается до 1 октября. Мишустин поручил ведомствам сделать все, чтобы к этому сроку новая система заработала без сбоев.

Новые правила техосмотра в России будут включать обязательную фотофиксацию и занесение данных о прохождении диагностики в электронную базу МВД.