Российским автовладельцам напомнили о новых правилах в 2021 году

Владельцам автомобилей в России напомнили о ряде нововведений, которые вступят в силу в 2021 году. Речь идет о новых правилах тюнинга транспортных средств и реформе технического осмотра.

Процедура техосмотра с 1 марта будет дополнена фотофиксацией автомобиля и определением координат места и времени прохождения диагностики. Эти данные вместе с результатами ТО будут заносить в электронную базу ЕАИСТО, которую курирует МВД. Сведения должны храниться в ней не менее пяти лет. Подлинность диагностической карты будет заверяться электронной подписью технического эксперта, проводившего осмотр машины. С 1 марта 2022 года за отсутствие техосмотра введут штраф в размере двух тысяч рублей.

Также с 1 июля вступят в силу новые правила тюнинга. Автомобили, конструкция которых была изменена без занесения соответствующих сведений в реестр, не смогут проходить техосмотр. Владельцам тюнингованных авто придется регистрировать все изменения, либо приводить машину в первоначальное состояние, сообщили «Аргументы и факты».

В 2020 году сумма всех долгов россиян по штрафам ГИБДД выросла почти на миллиард рублей. Об этом ранее сообщили в Федеральной службе судебных приставов.