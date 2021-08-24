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    24 августа 2021, 01:04

    АвтоВАЗ начал испытания новой Vesta Cross

    Арина Бобкова

    АвтоВАЗ начал дорожные испытания обновленной версии автомобиля Lada Vesta Cross. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на группу Autograd news в соцсети «ВКонтакте».

    АвтоВАЗ начал испытания новой Vesta Cross

    Предсерийная сборка автомобиля стартует уже этой осенью.

    «Теперь на испытаниях присутствуют все модификации данной модели. По плану осенью должна начаться предсерийная сборка небольшими партиями. Все работы по запуску обновленной Vesta в производство идут по графику, без отставания», — заявили в паблике.

    Ранее автодилеры сообщили о дефиците машин Lada в России. Дилеры отметелили, что дефицит продлится минимум до сентября.