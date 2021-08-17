Автодилеры сообщили о дефиците машин Lada в России

В России зафиксировали дефицит машин Lada, в частности самой популярной модели — Lada Granta. По мнению дилеров, дефицит продлится минимум до сентября.

«Дефицит Lada Granta в ГК „Прагматика“ существует как в СЗФО, так и в целом по России. Он продлится до начала осени, если не ухудшится ситуация с комплектующими», — привело РИА «Новости» слова гендиректора группы «Прагматик» и вице-президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Владислава Рыдаева.

Дефицит существует по всем моделям Lada в той или иной степени, считает главы совета директоров «БН-Моторс» и вице президента РОАД Алексея Подщеколдина. По его мнению, сам «АвтоВАЗ» достаточно оптимистично уверяет, что в сентябре они должны разрешить эту ситуацию.

Нехватка машин, как уточнил Подщеколдин, фиксируется не только среди брендов, имеющих сборку в России, но и среди импортных.

Российский внедорожник Lada Niva Legend стал основой для новых электромобилей. Специальный двигатель в машины начала устанавливать немецкая компания Schmid GmbH. Новый мотор рассчитан на 80 лошадиных сил, питают его аккумуляторы емкостью 30 киловатт- часов. Кроме того, для зарядки предусмотрена специальная розетка в багажнике.