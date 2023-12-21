Транспорт 21 декабря 2023, 13:55 Новогодняя навигация появилась на станциях метро в Москве Ликсутов: более 600 элементов новогодней навигации разместили в метро и МЦК Фото: пресс-служба дептранса Москвы

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Станции столичного метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) оснастили более чем 600 новогодними элементами навигации. Об этом сообщил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Специальные наклейки укажут путь к праздничным мероприятиям, а яркое оформление плакатов привлечет внимание маленьких пассажиров», — пояснил он.

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Праздничные навигационные указатели установили на 32 станциях метрополитена и МЦК. Их украсили изображениями праздничных гирлянд и надписями «На елку», помогающими направиться к нужному выходу. Например, на станции «Кузьминки» пассажиров встретят постеры с персонажами, рассказывающие о местонахождении московской резиденции Деда Мороза.

Все элементы выполнили в единой стилистике с акцентами на фирменном шрифте московского транспорта, который поможет легко сориентироваться в пространстве.

В конце декабря в столице откроется еще три филиала усадьбы Деда Мороза. Они появятся в московских парках.