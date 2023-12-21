Общество 21 декабря 2023, 10:59 Три усадьбы Деда Мороза откроют в Москве Собянин: три филиала усадьбы Деда Мороза откроют в Москве в конце декабря РИА «Новости»

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В Москве впервые откроется три филиала усадьбы Деда Мороза. Они начнут работать в конце декабря, каждая из них будет иметь уникальную концепцию. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Так, филиал «Снежная Королева» откроется в Измайловском парке, «Морозко» — в ландшафтном парке «Митино», а «Простоквашино» — в парке Олимпийской деревни.

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«Новые филиалы дополняют основную Московскую усадьбу Деда Мороза на территории музея-заповедника „Кузьминки-Люблино“», — уточнил Собянин.

После завершения капитального ремонта усадьба почти в три раза расширила свое экскурсионное пространство.

Для детей, которые захотят написать письмо Деду Морозу, по всей Москве установили более 150 тематически оформленных почтовых ящиков «Почта Деда Мороза». Их можно найти на станциях метро и в парках, на ВДНХ, в Музее Победы и Театре кукол имени Сергея Образцова.

В новогодние каникулы в столице пройдет около 200 крупных праздничных мероприятий. Среди них — представления и спектакли, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также творческие мастер-классы.