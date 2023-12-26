Транспорт 26 декабря 2023, 12:00 Новогодний поезд «Еж3» начал курсировать в московском метро Новогодний поезд «Еж3» вышел на Таганско-Краснопресненскую линию метро в Москве Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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На Таганско-Краснопресненской линии московского метро в честь новогодних праздников начал работать тематический поезд «Еж3». Об этом сообщил в Telegram-канале глава дептранса столицы Максим Ликсутов.

«Каждый Новый год пассажиры московского транспорта ждут выхода на линию праздничного поезда Еж3. Этот поезд — символ преемственности в московском транспорте», — рассказал он.

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В этом году поезд украсили почти тысячей новогодних шаров. Вагоны оформили в стильных фиолетовых тонах. Интерьер дополнили еловые ветки, праздничные шары и светящиеся гирлянды, а также фигуры Деда Мороза.

«Уверен, что поездка в этом составе надолго запомнится вам и вашим детям», — отметил глава дептранса.

В этом году «Еж3» выйдет на линию в последний раз. Составы, служившие московскому метрополитену почти 50 лет, заменят в следующем году.

В столице начался новогодний ажиотаж, дорожное движение стало затруднено. В связи с этим москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт.